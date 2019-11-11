РИАМО - 11 ноя. По техническим причинам на перегоне Сходня — Химки был задержан пригородный поезд, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

В районе 18:00 поезд сообщением Москва — Тверь был задержан на 30 минут.

«В связи с этим с задержками от 10 до 25 минут следуют некоторые пригородные поезда направлением из Москвы», - отмечается в сообщении.

В настоящий момент ОЖД принимает необходимые меры для нормализации графика движения. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.