РИАМО - 11 ноя. Первый снег часто становится причиной роста числа пациентов у офтальмологов, так как люди жалуются на то, что они видят на белом фоне черные точки, черточки или «паучков», осознавая, что это дефект зрения, они обращаются к врачам, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В норме глаз наполнен специальным гелем. Природа сделала этот гель прозрачным. Все молекулы расположены в определенном порядке, чтобы мы их не замечали и наш взгляд был направлен на предметы, которые мы видим. Когда у человека какая-то патология, он начинает видеть этот гель. Его структура нарушается, смещаются молекулы. И человек начинает видеть черные черточки, запятые и другие вещи», – сказала врач-офтальмолог Красногорской больницы №1 Марина Илюхина.

Она отметила, что в медицине это называют деструкцией стекловидного тела. При этом данный дефект не всегда является тревожным, он может возникать на время. Особенно это касается людей в возрасте. Обращаться к офтальмологу стоит бежать только в том случае, если со временем количество точек лишь растет, зрение снижается, а мелькающие предметы мешают нормально видеть.

В остальных случаях стоит посетить терапевта. Оптический эффект может быть признаком других проблем со здоровьем. В частности, стоит обратить внимание на артериальное давление. Если есть отклонения от нормы, то нужно обратиться к терапевту, ведь это может быть одним из признаков гипертонической болезни.

«Артериальная гипертензия – достаточно серьезное заболевание, которое может протекать бессимптомно для человека, а вот эти эпизоды давления могут быть одним из предвестников инсульта, инфаркта. Многие подъем артериального давления никаким образом не ощущают», – отметил заведующий неврологическим отделением Красногорской больницы №1 Максим Сутормин.

Он также подчеркнул, что при этом заболевании у человека может не болеть голова, да и чувствовать он себя будет достаточно комфортно, а черные точки станут одним из признаков.