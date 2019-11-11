РИАМО - 11 ноя. Лесничие Виноградовского филиала «Мособллеса» при патрулировании Хорловского участкового лесничества остановили работу нарушителей, которые с помощью спецтехники добывали песок на территории гослесфонда рядом с селом Осташово городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«На место нарушения были вызваны сотрудники полиции. Установлено, что у нарушителей отсутствовали необходимые разрешительные документы на проведение такого вида работ. Спецтехника, обнаруженная на месте разработки, направлена на штрафстоянку», – говорится в сообщении.

В настоящий момент подсчитывается размер ущерба, причиненного в результате производства незаконных работ. По данному факту органами МВД проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Несанкционированная деятельность по добыче песка наносит колоссальный ущерб лесам, который невозможно восполнить. Меняется не только ландшафт местности, но и уменьшается число растительности в лесу. Незаконная добыча песка – это, прежде всего, уголовно наказуемое деяние, за которое можно получить реальный срок лишения свободы», – отмечается в материале.