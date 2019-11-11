РИАМО - 11 ноя. В подмосковном городском округе Домодедово отремонтировали 431 подъезд в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в Домодедове управляющие компании отремонтировали 431 подъезд, что составляет 92% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 471 подъезда», – сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он также подчеркнул, что всего по программе «Мой подъезд» в Московской области уже отремонтировано более 11,7 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч (81%).

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.