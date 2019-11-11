РИАМО - 11 ноя. Столичные власти разместили на портале госзакупок конкурсную документацию на закупку 300 электробусов, за которые город готов отдать 17 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

«Один из конкурсов предполагает поставку 200 городских автобусов по максимальной цене 11,384 миллиарда рублей.

Электробусы с количеством посадочных мест от 30 до 40 штук должны быть поставлены с 1 февраля по 31 августа 2020 года. <...> Другой конкурс предполагает поставку 100 электробусов тех же параметров за 5,692 миллиарда рублей в период с 1 января по 31 мая 2020 года», - отмечает издание.

Ранее генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов сообщил, что в ноябре в Москве запустят конкурсную процедуру по закупке еще 300 электробусов, поставка подвижного состава запланирована на следующий год.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. В нем все сделано для удобства пассажиров, учтены требования доступности маломобильных граждан. За исправность техники отвечают поставщики-производители (КамАЗ и ГАЗ), в течение 15 лет они будут обслуживать автобусы на электротяге и зарядные станции.