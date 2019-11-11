РИАМО - 11 ноя. Исследование показало, что через областную службу занятости работу получили более 52 тысяч жителей Подмосковья, а работодатели заявили о поиске сотрудников на 103,6 тысячи вакансий, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала года в областную службу занятости населения было подано 262,5 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 83,9 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда – 101,3 тысячи человек», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что за профессиональной ориентацией обратились более 62 тысяч человек. Работодатели заявили о поиске сотрудников с начала года на 103,6 тысячи вакансий, где 73,9% – по рабочим профессиям. Через областную службу занятости работу получили более 52 тысяч жителей Московской области.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 45 тысяч вакансий, из них 68,7% – по рабочим профессиям, а 94% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», – отметила Фаевская.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец октября 2019 года составил 0,51% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 0,9%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.

По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, уровень общей безработицы в Московской области равен 2,8% к численности экономически активного населения, по России этот показатель составляет 4,4%, а по Центральному федеральному округу – 2,7%.