РИАМО - 11 ноя. Завершающий этап работ по благоустройству Центрального городского парка в подмосковном Реутове, включающий в себя замену тротуарной плитки и установку дополнительного освещения, рабочие проведут до конца ноября, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Недавно в Центральном городском парке Реутова в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» были открыты игровая детская площадка, а также современный скейтпарк. Заключительный этап работ по благоустройству пройдет до конца ноября и включит в себя замену тротуарной плитки и установку дополнительного освещения», – говорится в сообщении.

В понедельник ход работ в парке проверили члены местной партийной организации «Единой России» и сторонники партии. Как рассказал член политсовета «Единой России» в Реутове, руководитель партийного проекта «Городская среда» Дмитрий Глабай, реконструкция проводится по инициативе жителей города, прозвучавшей во время общественных обсуждений в мае 2019 года.

«Прежнее покрытие местами отслужило свой срок и требовало замены. Особое внимание мы уделили площадке вокруг фонтана – одному из самых любимых и посещаемых мест городского парка. Проверка не выявила никаких нарушений. Работы ведутся поэтапно и до наступления морозов будут закончены, после чего парк снова станет комфортным для посетителей. Бригада работает в усиленном режиме, чтобы максимально сократить время причиненных горожанам неудобств», – отметил Глабай.

Одна из основных задач партийного проекта «Городская среда» – обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства мест массового отдыха на основании обращений и инициатив жителей.

«Местное отделение партии уделяет особое внимание благоустройству городских парков. Недавно завершилась большая реконструкция парка «Фабричный пруд», в активной разработке находится вопрос о благоустройстве сквера за ДК «Мир», ведутся плановые работы по обновлению Центрального городского парка», – добавил секретарь местного отделения партии, главы городского округа Реутов Станислава Каторова.

Единороссы Реутова проводят общественные опросы и собирают предложения горожан по благоустройству, а также осуществляют контрольные рейды. В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» работает «горячая линия» +7 495 791 11 01, на которую может обратиться любой житель муниципалитета.