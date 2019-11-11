РИАМО - 11 ноя. Паркингу на Силикатной улице в городском округе Лобня выдали заключение о соответствии проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект получил ЗОС и готовится ко вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь трехэтажного здания составляет 7184 квадратных метра. На первом этаже обустроен магазин, в котором оборудованы торговый зал, складские зоны и технологические помещения. Паркинг рассчитан на 155 мест.

Застройщиком выступает АО «Лобненский завод строительного фарфора».