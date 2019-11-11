РИАМО - 11 ноя. Главный редактор Серпуховского информагентства Татьяна Андрюхина побывала с рабочим визитом в итальянском Музее печати в городе Сончино и пригласила иностранцев посетить Музей печати в Подмосковье, сообщают «Серпуховские вести».

В Серпухове в сентябре 2019 года открылся первый в Московской области Музей печати. Поездка в Сончино состоялась в целях обмена опытом с европейскими коллегами. Сончинский Музей печати расположен в месте, где в XV веке работала старейшая в Европе типография. Именно здесь в 1488 году был отпечатан первый экземпляр Библии на иврите.

«Нас с радостью встретили и провели интересную экскурсию. Музей расположен на двух этажах. <...> Туристам предлагают сделать оттиск первой страницы Библии на бумаге, изготовленной по старинной технологии. Здесь же стоит дата 1488 год. В серпуховском Музее печати мы тоже предлагаем отпечатать листовку. Но наша набрана буквами, а здесь используется металлическая панель», - сказала Андрюхина.

В рамках встречи итальянская сторона поделилась контактами типографий, где можно взять станки для пополнения коллекции серпуховского Музея печати.

Как добавила Андрюхина, с сотрудниками музея в Италии удалось договориться о поддержании контакта.

«Будем надеяться на дальнейшее плодотворное и интересное сотрудничество с итальянскими коллегами», - заключила Андрюхина.