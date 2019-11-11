РИАМО - 11 ноя. В 2020 году зарплата работникам лесного хозяйства Московской области повысится на 15%, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Госдуме прошли парламентские слушания на тему спасения лесного фонда. В обсуждениях принял участие зампред комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин. На мероприятии отметили, что на сегодняшний день лесное хозяйство не в полной мере справляется с задачами охраны, защиты и воспроизводства лесов, так как из-за недостаточного финансирования и низких зарплат происходит отток кадров.

«В 2020 году в соответствии с проектом закона о бюджете Подмосковья, предусмотрено повышение заработной платы работникам лесного хозяйства на 15%», – сказал Волнушкин.

Всего на подпрограмму «Развитие лесного хозяйства в Московской области» в 2020 году предусмотрено более 1,4 миллиарда рублей. Из них почти 823 миллиона рублей из федерального бюджета.

Также на парламентских слушаниях отметили, что наличие национальной системы сертификации поможет промышленникам и арендаторам подтверждать приверженность принципам рационального природопользования, что важно как с точки зрения сохранения лесов, так и со стороны защиты интересов всей лесной отрасли на международной арене.

«В настоящее время информация находится в разных государственных информационных системах, в которых не обеспечивается на должном уровне контроль по достоверности и актуальности сведений о лесах. На слушаниях было озвучено интересное предложение. Одним из решений данной проблемы может стать создание добровольной системы сертификации продукции лесного комплекса и признание ее на международном уровне», – отметил Волнушкин.

Как пояснили участники парламентских слушаний, в данной сфере практически отсутствуют механизмы государственно-частного партнерства, поэтому необходимо законодательно создать выгодные условия для бизнеса, чтобы была заинтересованность в ГЧП.