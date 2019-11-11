РИАМО - 11 ноя. Московское областное управление ФАС на основании материалов, направленных Контрольно-счетной палатой Московской области, проведет проверку предприятия «Мособлэлектротранс», говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

«Московское областное УФАС проведет проверку соблюдения ГУП МО «Мособлэлектротранс» требований законодательства о закупочной деятельности при проведении электронного аукциона на поставку электромеханического оборудования и запасных частей к трамвайным вагонам», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация поступила из Контрольно-счетной палаты Московской области.

В действиях ГУП МО «Мособлэлектротранс» усматриваются признаки административных правонарушений, ответственность за которые установлена статьей 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанные материалы переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.