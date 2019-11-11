РИАМО – 11 ноя. Образовательные практики детского технопарка «Изобретариум» подмосковного Реутова стали абсолютным победителем Всероссийского конкурса образовательных практик для национально-технологической инициативы, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Изобретариум» стал абсолютным победителем во всех номинациях конкурса. Всего на конкурс было подано 4 педагогических практики: космическая инженерия, виртуальная и дополненная реальность, мобильная робототехника, программирование, а также разработанный в детском технопарке дистанционный образовательный портал», – говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс образовательных практик проходил в несколько этапов. Сначала педагоги «Изобретариума» приняли участие в дистанционном этапе, отправив на конкурс фото- и видеоматериалы со своих уроков. Войдя в 30 лучших, пять преподавателей отправились на очный этап в Санкт-Петербург с 6 по 8 ноября, где они подробно рассказали коллегам о своих практиках, продемонстрировали педагогические навыки на открытых уроках и приняли участие в круглом столе, посвященному развитию допобразования в России.

«Участие в конкурсе от «Изобретариума» приняли Данила Посевин, Татьяна Воронич, Тимур Сабиров, Кирилл Пронин и Дмитрий Галкин. Они заняли первое место среди команд, проведя открытые занятия для приглашенных школьников. В других номинациях очного этапа специалисты детского технопарка также оказались победителями», – сказала директор «Изобретариума» Наталья Кивва.

На торжественном награждении победителей педагоги «Изобретариума» получили дипломы и сертификаты о повышении квалификации.

Детский технопарк «Изобретариум» открылся в 2018 году в Реутове по адресу: улица Ленина, дом №20А. В нем представлены образовательные программы, направленные на развитие детского научно-технического творчества. Весной 2019 года в городе начал работу второй «Изобретариум» по адресу: улица Строителей, дом №11. Здесь представлены не только технические, но и гуманитарные курсы.