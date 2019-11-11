РИАМО - 11 ноя. В VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме поучаствуют победители программы губернатора Московской области «Одаренные дети Подмосковья» и руководители региональных учреждений культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В Подмосковье работает 2,3 тысячи учреждений культуры: ДШИ, театры, сеть кинотеатров, музеи, библиотеки и дома культуры, в которых трудятся около 20 тысяч работников культуры. От Московской области в Форуме примет участие команда руководителей учреждений культуры», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Он отметила, что они познакомятся с опытом коллег из других регионов России и даже из других стран, а также представят свои стратегии развития музейной, библиотечной деятельности, а также практики в проектом управлении в сфере культуры

Сама Харламова также примет участие в заседании Координационного совета по культуре, в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Культура», в церемонии открытия передвижной выставки «Национальные музейные маршруты России». Также она побывает на церемонии закрытия II Международного большого детского фестиваля и выступлении победителей губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья».

Фестиваль пройдет с 14 по 16 ноября. В его рамках 15 ноября состоится церемония закрытия II Международного большого детского фестиваля, художественным руководителем которого выступил народный артист России Сергей Безруков. Тогда же объявят лауреатов фестиваля, а также вручат премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

16 ноября в рамках форума также пройдет концерт стипендиатов Благотворительного фонда имени Иветты Вороновой «Новые имена», президентом которого является народный артист России Денис Мацуев. Творческую делегацию Московской области представят девять воспитанников Детских музыкальных школ и Детских школ искусств Подмосковья.