РИАМО - 11 ноя. Жители столицы смогут высказать свое мнение в электронном опросе «Активный гражданин» по поводу строительства еще двух станций на Люблинско-Дмитровской линии метро, говорится на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В 2019 году началось строительство, которое предусматривает продление Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» на север. По плану там появятся две новые станции «Лианозово» и «Физтех».

«Лианозово» построят на Дмитровском шоссе, рядом с Савеловским направлением Московской железной дороги. Станцией смогут пользоваться около 180 тысяч человек в сутки. Далее линия пересечет МКАД и дойдет до научно-образовательного кластера «Физтех-XXI» в районе Северный», - говорится на сайте.

Участники голосования должны будут ответить на четыре вопроса. Так, сначала нужно выразить свое отношение к строительству станций, далее ответить какой вид транспорта предпочитают москвичи. Следующий вопрос будет о том, планируют ли они пользоваться новым участком метро. И завершающий вопрос — часто ли бывает человек в районах прохождения новой линии.

Планируется, что к 2024 году на «салатовой» ветке метро будет уже не 23 станции, а 27. При этом количество пересадок увеличится до десяти.

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