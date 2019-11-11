РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В Подольском родильном доме 14 ноября пройдет День открытых дверей для будущих мам, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В роддоме Подольска 14 ноября пройдет очередной День открытых дверей, на который пригласили представителей Федеральной школы подготовки к родам «Рождение». Они расскажут о направлениях своей деятельности, познакомят с программами курсов, представленных в школе. Данные курсы помогают паре подготовиться к появлению ребенка, подготовить тело женщины к родам и избавиться от страхов», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Кирова, дом №38. Начало в 14:00.

Дни открытых дверей в роддоме Подольска проводятся регулярно, на них все желающие могут задать вопросы медперсоналу, узнать об услугах и возможностях медучреждения.