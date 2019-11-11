РИАМО - 11 ноя. Один человек пострадал в результате столкновения грузового автомобиля и легковушки в поселении Сосенское в Новомосковском административном округе, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Примерно в 17:05 в ТиНАО на улице Александры Монаховой произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля», – говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.