РИАМО - 11 ноя. На заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям назвали самых грамотных российских чиновников, которыми оказались федеральные министры, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Рейтинг представила депутат Московской городской думы, ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

«Я хочу сказать о рейтинге, который проводился совместно с федеральным министерством, нашими экспертами. Это была как раз попытка оценить, что же происходит у нас в медийном пространстве. Представлен рейтинг СМИ и рейтинг выступления политиков. Мы не будем называть политиков по фамилиям, а сгруппировали их в классы и поставили среднюю оценку не «по больнице», а по классу», - сказала Русецкая.

Так, согласно ее презентации, самыми грамотными стали федеральные министры - они заняли первое место в рейтинге с показателем 9,4. Второе место заняли депутаты Государственной Думы РФ с рейтингом 6,4. Главы муниципальных образований уступили им 0,1 балла и заняли третью строчку с показателем 6,3 балла.

Наименее грамотными, согласно рейтингу, оказались главы субъектов РФ - их показатель 2,3 балла.