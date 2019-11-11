РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. Более 9 тысяч человек воспользовались автобусами маршрута №37К в подмосковном Подольске в октябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Все большей популярностью среди жителей пользуется маршрут №37К, который идет от станции Подольск по улице Маштакова и обратно. Количество перевезенных пассажиров за октябрь составляет более 9 тысяч человек. Работу на маршруте осуществляет ООО «СКИФ-ТРАНС», протяженность направления – 11,1 километра. Рейсы осуществляются с 7:00 до 23:00 с интервалом движения 10-15 минут», – говорится в сообщении.

Данный маршрут позволяет добраться от станции Подольск до улицы Парковой и площади Володарского. Он был открыт 17 апреля 2019 года после многочисленных обращений жителей Подольска, в частности – микрорайона Зеленовский. С этой целью были оборудованы три остановочных пункта – на улице Большой Зеленовской, улице 50-летия ВЛКСМ и Госпитальной улице.

На маршруте работают шесть автобусов малого класса, два из которых оборудованы для перевозки маломобильных групп населения.