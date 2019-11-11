РИАМО - 11 ноя. В Московской области скрининговое тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли около 1,5 миллионов человек с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Ежемесячно анализ ВИЧ в Подмосковье сдают около 150 тысяч жителей Подмосковья.

«Есть известная фраза «предупрежден – значит вооружен». Актуальная информация о собственном ВИЧ-статусе, способы передачи инфекции – всё это позволит человеку обезопасить себя и своих близких от заражения», - сказал заместитель министра здравоохранения Московской области Антон Масякин.

Он добавил, что по итогам девяти месяцев этого года в Подмосковье снизилось на 3% число новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сдать анализ на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в поликлиниках по месту жительства, в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в рамках выездных акций, которые в муниципалитетах Подмосковья проводят мобильные бригады центра.

Ежегодно тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека в Подмосковье проходят порядка 24% населения.