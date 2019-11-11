РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. В культурном центре поселка Красково подмосковных Люберец 12 ноября пройдет мастер-класс по русской народной песне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«12 ноября в 19:00 в Красковском культурном центре состоится мастер-класс по русской народной песне «Песни, которые нас объединяют». Мероприятие пройдет в рамках акции «Активное долголетие», – говорится в сообщении.

Мастер-класс заинтересует не только новичков, но и исполнителей со стажем, которым занятия с профессиональным педагогом помогут существенно продвинуться на пути к вершинам вокального мастерства.

Мероприятие пройдет по адресу: Красково, улица Лорха, дом №2. Вход свободный.