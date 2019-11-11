РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. Двое москвичей победили в соревнованиях по снайпингу «Кубок конструктора АК» и «Дальний рубеж ФВСР» на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы АО «ЦНИИТОЧМАШ».

ЦНИИТОЧМАШ и Федерация высокоточной стрельбы России (ФВСР) 9 ноября провели соревнования по спортивному снайпингу, посвященные 100-летию со дня рождения российского оружейника Калашникова. В соревнования вошли «Кубок конструктора АК» и турнир по сверхдальней стрельбе «Дальний рубеж ФВСР».

«ЦНИИТОЧМАШ поддержал соревнования, реализуя политику популяризации стрелкового спорта, приобщения граждан к культуре владения оружием, воспитания грамотного и ответственного отношения к нему. По результатам состязаний «Кубок конструктора АК» завоевал Евгений Соловьев (город Москва), а победителем турнира по сверхдальней стрельбе «Дальний рубеж ФВСР» стал также москвич Дмитрий Боронин», – говорится в сообщении.

Турнир «Кубок конструктора АК» – классические соревнования, которые состояли из 8-10 упражнений в стрельбе по малоразмерным целям из винтовки с оптическим прицелом на дистанции от 100 метров до 1 километра. В рамках соревнований «Дальний рубеж ФВСР» участникам предстояло выполнить группу сверхдальних упражнений на расстоянии от 1,2 до 2 километров на пяти дистанциях.