РИАМО - 11 ноя. У Карамышевской набережной на северо-западе столицы обнаружили тела мужчин 1949 и 1970 годов рождения, они находились в Москве-реки, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

По ее словам, на телах погибших никаких признаков насильственной смерти не обнаружили. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Личности мужчин устанавливаются, назначена судмедэкспертиза. По итогам проводимой проверки примут соответствующее процессуальное решение.