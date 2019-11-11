РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 11 ноя. На детских площадках и придомовых территориях подмосковных Котельников установили порядка 30 камер видеонаблюдения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На территории городского округа Котельники закончилась работа по установке 27 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» на детских площадках и придомовых территориях по 20 адресам. Изображение с данных камер видеонаблюдения выведено в Котельниковский отдел полиции МУ МВД России «Люберецкое» и «ЕДДС Котельники», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что срок архива камер видеонаблюдения «Безопасного региона» составляет 30 суток.

Также в целях обеспечения безопасности и комфортной среды проживания жителей на территории микрорайона Южный, корпус 6 ведется работа по установке 64 камер видеонаблюдения «Безопасного региона» на входных группах, въездных группах, лифтовых холлах и прилегающей территории.