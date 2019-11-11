РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 ноя. Жители подмосковного Красногорска 14 ноября смогут проверить состояние здоровья в рамках мероприятий ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, сообщается в группе Красногорской горбольницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

«Четырнадцатого ноября в рамках Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом во всех подразделениях ГБУЗ МО КГБ №2 пройдет День открытых дверей», – говорится в сообщении.

Желающие смогут пройти скрининговое обследование и медицинское консультирование по программе диспансеризации: исследование крови на глюкозу и холестерин; ЭКГ; измерение АД; измерение ВГД; осмотр акушерки или гинеколога; флюорография; маммография; исследование кала на скрытую кровь; кровь на PSA (после 45 лет); консультация врача эндокринолога; измерение антропометрических данных; расчет индекса массы тела.

День открытых дверей пройдет в отделении медицинской профилактики поликлиники №3 ГБУЗ МО КГБ№2 по адресу: Красногорск, Павшинский бульвар, дом №9, 4 этаж, а также в поликлинике №2 по адресу: Ильинское шоссе, Военный городок Павшино, дом №2В.