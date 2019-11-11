РИАМО - 11 ноя. Зону платного парковочного пространства в Москве могут расширить за счет улиц на Таганке, в Раменках и Печатниках, сообщает «Коммерсант».

«Городской департамент транспорта уже предложил включить в платную зону 27 улиц на Таганке, ссылаясь на пожелания жителей. В Раменках обсуждается пока небольшая платная зона на дублере Ломоносовского проспекта: инициаторами выступают жители ЖК «Доминион», мэрия уговаривает остальных горожан идею поддержать. <...> Новые платные места ДТ предложил и в Печатниках», - отмечает издание.

При этом в столичной мэрии отметили, что каких-либо конкретных решений по вводу новых зон платной парковки не принималось.

«На данный момент каких-либо решений о расширении платных зон не принято, также нет информации о возможных тарифах и сроках. Однако в ряде районов сами местные жители обращаются в департамент и к муниципальным депутатам организовать платную парковку», - сказал представитель пресс-службы столичного Дептранса.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года, сначала она действовала на ряде улиц в центре города. Впоследствии зона платной парковки несколько раз расширялась. С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.

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