РИАМО – 11 ноя. В Покровской средней общеобразовательной школе в Подмосковье 24-летней учительнице младших классов на перемене сломали нос, сообщает kp.ru.

Школьники устроили беготню на перемене, в итоге один из них случайно налетел на молодую учительницу. Девушка упала и ударилась лицом. Ей тут же вызвали скорую помощь.

«У пострадавшей был диагностирован перелом костей носа. Она несколько часов провела в больнице, пока врачи делали 24-летней девушке операцию. Претензий к ученикам и их родителям учительница не имеет», — сказал источник издания.

После инцидента с учеником провели беседу по поводу соблюдения правил безопасности в школе. Для всех учителей провели дополнительный инструктаж на тему, как предотвратить подобные происшествия.