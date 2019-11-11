РИАМО - 11 ноя. Новый магазин в современном стиле с витражами и яркой акцентирующей расцветкой появился в городе Истра на улице Шнырева, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Здание двухэтажного магазина в городском округе Истра построено по согласованному Мособлархитектурой проекту архитектурно-градостроительного облика. Объект площадью 1,5 тысячи квадратных метров реализован в городе Истра на улице Шнырева», - рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что магазин построен в современном утилитарном архитектурном стиле. При оформлении фасадов применены композиционные приемы с усилением внимания на расположении главного входа.

Входная группа выделяется за счет объема выступа, применения витража и яркой акцентирующей расцветки ограждающих панелей фасадов. В отделке кирпич позволяет визуально объединить существующую застройку, а витражное остекление и остекление входных дверей придает объекту легкость.

В здании были размещены входные группы, торговый зал, инженерно-техническая зона, подсобные помещения и кладовые. На фасадах предусмотрены места для информационно-рекламных конструкций.

Также благоустроили территорию около магазина: обустроена открытая парковка на 33 машино-места, тротуары, организовано уличное освещение и установлены малые архитектурные формы.