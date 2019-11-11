РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. В Подольске сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Чехова по подозрению в мошенничестве, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что неизвестный, пообещав помочь оформить документы для перевозки опасных грузов, получил 15 тысяч рублей и скрылся, не оказав услуги. В дальнейшем поступило еще одно заявление от 54-летнего мужчины, о совершении аналогичного хищения денежных средств.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 48-летний житель города Чехов. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.