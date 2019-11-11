РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. В подмосковных Люберцах завершили работы по обустройству ливневого колодца на улице 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберецкий водоканал совместно с дорожно-эксплуатационным предприятием установили на улице 8 Марта у дома №53 приемный колодец для отвода дождевых вод», – сказал начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа Валерий Подлозный.

Работы провели по просьбам жителей.