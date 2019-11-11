РИАМО - 11 ноя. С начала 2019 года на территории Подмосковья установили еще 50 зарядных станций для электромобилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Число зарядных станций растет уверенными темпами. Теперь на территории области зарядная сеть состоит из 222 станций, что делает Московскую область одним из лидеров в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта», – говорится в сообщении.

Для доступа к инфраструктуре необходимо установить на мобильный телефон приложение единой зарядной инфраструктуры Московской области, где можно ознакомиться с картой всех зарядных станций на территории региона и проложить маршрут до ближайшей. Приложение доступно для платформ iOS и Android.

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 3,6 тысячи электромобилей.