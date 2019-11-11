РИАМО - 11 ноя. На 45% увеличился средний ежедневный пассажиропоток на станциях, открытых в этом году в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичной подземки.

«Пассажиры метро для своих ежедневных поездок все чаще используют станции, открытые в этом году. Так, средний ежедневный пассажиропоток буднего дня четырех новых станций Сокольнической линии с июня вырос на 45%. А Некрасовскую линию в своих ежедневных маршрутах используют на 18% больше пассажиров, чем в первый месяц ее работы», - отметил собеседник агентства.

По его словам, открытие восьми новых станций на Сокольнической и Некрасовской линиях сделало метро доступнее для более чем 660 тысяч жителей Москвы.

«Станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии становятся все более востребованными у жителей Москвы. Их суммарный ежедневный пассажиропоток в будний день составляет в среднем 30 тысяч человек, что почти на 45% больше, чем в аналогичный период первого месяца работы», - сказал собеседник агентства.

После продления Сокольнической линии в Коммунарку длительность ежедневной поездки жителей ТиНАО сократилась почти в два раза. При этом ранее конечная станция «Саларьево» разгрузилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии — на 17%.

«Некрасовская линия также с каждым днем становится все более востребованной у пассажиров. Если в июне ей ежедневно пользовались в среднем порядка 50 тысяч пассажиров, то сейчас станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка» для своих поездок ежедневно выбирают уже порядка 59 тысяч человек. Ожидается, что после запуска второго участка этой линии и появления возможности пересадки на БКЛ, Таганско-Краснопресненская разгрузится более чем на четверть», - уточнил собеседник.