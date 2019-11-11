РИАМО - 11 ноя. Управление Роспотребнадзора по Московской области с начала 2019 года проверило 504 объекта торговли и общественного питания, где реализуется алкогольная продукция, нарушения выявили на 271 объекте, что составляет 53,7%, сообщается на сайте управления.

«В ходе проведения проверок было выявлено 339 нарушений действующего законодательства, в том числе нарушения требований федерального закона <…> «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовленных на его основе», требований технических регламентов Таможенного союза, требований иных нормативных актов», — говорится в сообщении.

Было исследовано 340 образцов алкогольной продукции, в том числе 117 образцов импортной продукции. Нормативным критериям не соответствовали три образца пива, из них два – по микробиологическим показателям (один образец импортного производства), и один – по завышенному содержанию крепости.

Была приостановлена реализация 227 партий алкогольной продукции из-за нарушений условий хранения, истекшего срока годности, неполной информации о товаре.

В отношении юридических лиц вынесли 128 постановлений за нарушения, в отношении должностных – 125 постановлений. Общая сумма штрафов превысила 8 миллионов рублей.