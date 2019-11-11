РИАМО - 11 ноя. Мособлгосэкспертиза позволила сэкономить 18,3 миллиарда рублей бюджетных средств с начала 2019 года, эксперты ведомства за 10 месяцев рассмотрели более 1,12 тысячи комплектов проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Благодаря экспертизе проектной документации и результатам инженерных изысканий общее снижение сметной стоимости объектов составило свыше 18,3 миллиардов рублей, что составляет 12,3% от первоначально заявленных показателей. Таким образом, сэкономленные средства могут быть перераспределены на строительство социально значимых объектов», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Эксперты ведомства за 10 месяцев рассмотрели более 1,12 тысячи комплектов проектной документации. По результатам государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов было выдано 915 положительных заключений.