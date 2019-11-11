РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. Воспитанницы люберецкой спортшколы заняли первое место на соревнованиях по фигурному катанию памяти Л.Н. Корниенко в Москве, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Соревнования по фигурному катанию на коньках среди танцевальных коллективов и балетов памяти Л.Н. Корниенко состоялись в Ледовом дворце спорта «Медведково» в Москве 10 ноября. Всего было шесть номинаций.

«Вместе с люберчанками в фестивале приняли участие порядка 20 танцевальных коллективов, театров, ансамблей и балетов на льду из спортивных организаций Москвы, Московской области, Рязани и Санкт-Петербурга. Участницами нашего коллектива стали девочки в возрасте от 5 до 11 лет. Они заняли первое место», – сказал Ружицкий.

Юные танцоры исполнили на льду произвольную композицию «Встреча с Питером Пеном». Этот танец принес люберецкому коллективу победу в номинации «Мультпарад».