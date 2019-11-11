РИАМО - 11 ноя. Российский режиссер и сценарист Роман Хрущ скончался в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 60-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера, сценариста, оператора Хруща Романа Борисовича», – говорится в сообщении.

О месте и дате похорон будет объявлено позднее. Причина смерти режиссера не уточняется.

Роман Хрущ родился 29 января 1960 года. В 1981 году окончил ВГИК по специальности «режиссер-оператор документального кино». В 1998 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Мотыля) по специальности «режиссер-постановщик игрового фильма».

Хрущ является режиссером таких фильмов как «Печорин», «Черный баран», «Фарт», «Крестик-и-нолик» (киноальманах «Два солдатика бумажных»), «Анестезия» и «Фильм о тебе».