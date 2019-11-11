РИАМО – 11 ноя. К 1 декабря подмосковный Реутов подготовят к празднованию Нового года, на его территории установят 21 елку и зальют 10 катков в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Поставлены четкие задачи по заливке катков, к конкретным датам будут установлены елки. Все организационные моменты должны соответствовать срокам и нормативам, прописанным в областном проекте «Зима в Подмосковье». Празднование Нового года в таком масштабе уже проводилось в прошлом году», – говорится в сообщении.

Заливка льда на катках начнется, как только установится соответствующий температурный режим. В ночное время они будут освещаться, а во время сеансов массового катания заиграет музыка.

«На всех катках запланированы специальные мероприятия по обучению всех желающих, в том числе детей, катанию на коньках. На каждой хоккейной коробке в определенное время будут работать инструкторы, в обязанности которых включено обеспечение безопасности при нахождении на льду, а также разъяснение посетителям правил пользования катком», – уточняется в материале.

К началу декабря по-новогоднему украсят улицы Ленина и Победы, а также Центральный парк и Фабричный пруд. По данным Реутовского информагентства, площадки с наряженными елками и залитыми катками появятся в некоторых реутовских дворах, например, на улице Некрасова, 18, улице Октября, 22, на Юбилейном проспекте, 54, в микрорайоне 10А. Традиционно горожане смогут покататься на коньках в Центральном парке и на стадионе «Старт».