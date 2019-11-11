РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска 12 ноября временно отключат горячую воду и отопление в 12 многоквартирных домах из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска во вторник, 12 ноября, управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» будет выполнять ремонтные работы, во время которых с 9:00 и до 12:00 не будет подаваться горячая вода и отопление в многоквартирные дома по адресам: улица Симферопольская, дома №№23, 25, 27, 29, 31, 33; проспект 50 лет Октября, дома №№16Б, 20Б, 22А. А в домах №№20, 20А и 22 по проспекту 50 лет Октября не будет в этот период горячей воды», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.