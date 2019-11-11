РИАМО - 11 ноя. На Можайском шоссе на западе столицы столкнулись пассажирский автобус и легковушка, четыре человека получили ранения, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 15:25 на Можайском шоссе возле дома 4 столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали четыре человека», – говорится в сообщении.

Затруднений в движение на данном участке дороги не зафиксировано. Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.