РИАМО - 11 ноя. Мужчина ранил ножом своего соседа в шею и нанес ему черепно-мозговую травму в Очаково-Матвеевском районе Москвы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, обнаружили в квартире мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым ранением головы и резаной раной в области шеи. Нарядом скорой медицинской помощи он был госпитализирован в больницу», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 9 ноября в районе обеда сосед пострадавшего, находясь в квартире, ранил его в шею и скрылся.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.