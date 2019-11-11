РИАМО - 11 ноя. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на отрытом пространстве расцвели морозники черные, обычно они распускаются весной, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

В Москве в начале ноября установилась аномально теплая погода, температура превышает норму. Тепло сохранится в городе и на этой неделе.

«Их (цветы - ред.) обнаружили в Теневом саду возле главного входа», - говорится в сообщении.

Обычно цветок распускается только весной и радует своей красотой на протяжении долгого времени. Но в этом году морозники черные расцвели осенью, что является противоестественным для них.

Высота морозников достигает полметра, и его выращивание требует определенных знаний и опыта. Например, в Московской области белые цветки обыкновенного кавказского морозника имеют бледно-зеленый окрас.

Место для посадки растения выбирается очень тщательно, потому что оно должно быть тенистым и влажным. На таком участке морозники могут расти десять и более лет, они сложно переносят пересадку.

Кроме того, чуть раньше в саду также аномально рано расцвели рододендрон, форзиция, жимолость и другие весенние растения.