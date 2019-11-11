РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 ноя. Мытищинские юниоры заняли первое место в открытом первенстве МАУ «Спорт» по мини-футболу среди детских любительских команд 2011-2013 годов рождения, сообщается в Instagram-аккаунте МАУ «Спорт».

10 ноября завершилось открытое первенство МАУ «Спорт» по мини-футболу среди детских любительских команд (2-й дивизион 2011-2013 годов рождения). Соревнования второго дивизиона проходили на стадионе «Труд» в поселке Пироговский с 29 сентября.

«Первыми в этой нелегкой борьбе стала команда МАУ «Спорт». Поздравляем всех победителей турнира, тренеров и участников соревнований, а также болельщиков с окончанием первенства по мини-футболу среди детских любительских команд (2-й дивизион 2011-2013 годов рождения)», – говорится в сообщении.

Второе место заняла команда из Ивантеевки «Легион», третье место – у команды из города Мытищи MrJunior.

В рамках турнира было проведено 15 игр, участвовало 6 команд – это более 50 человек.