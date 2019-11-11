РИАМО - 11 ноя. Более 2,2 тысячи подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату в размере 13 020 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения», – напомнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Для предоставления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и представить следующие документы: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности; справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, выданную в образовательной организации Московской области; документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

«С начала года общая сумма выплат составляет более 28,7 миллионов рублей, ее уже получили 2207 семей. Заявления на предоставление выплаты можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября 2019 года», – добавила Фаевская.