РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. Детская городская больница Подольска получила современное оборудование для исследования состояния головного мозга, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в Подольскую детскую городскую больницу поступило новое оборудование для исследования функционального состояния мозга. Электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр» – это современный высокотехнологичный электронный медицинский прибор, который используется для диагностики центральной нервной системы и выявления вероятных нарушений ее работы», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что с помощью нового аппарата будет проводиться диагностика функционального состояния мозга, которая позволит выявить наличие недугов на ранних этапах.