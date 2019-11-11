РИАМО - 11 ноя. Образовательные практики детского технопарка «Изобретариум», располагающегося в Реутове, признали лучшими в России по итогам конкурса, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В технопарке «Изобретариум» занимаются дети в возрасте от пяти до 18 лет, для них организовано доступное дополнительное образование по техническим и естественно-научным направлениям. Основной отличительной особенностью «Изобретариума» является авторская методика развития критического продуктивного мышления у детей.

«Образовательные практики реутовского «Изобретариума» признаны лучшими в России! Таковы итоги Всероссийского конкурса образовательных практик НТИ. Поздравляю, так держать», - написал Брынцалов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».