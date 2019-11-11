РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 ноя. В детской поликлинике №2 подмосковного Королева в понедельник открыли игровую зону в ходе реализации проекта «Добрая комната», сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

Идея создания таких комнат принадлежит депутату Мособлдумы Линаре Самединовой, которая присутствовала на открытии комнаты в Королеве.

«Рядом с прививочным кабинетом для малышей создана специальная игровая зона с бизибордами, мягкими кубиками и импровизированным звездным небом», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Дети и родители поблагодарили за создание нового детского уголка, где ожидать процедуры будет не так страшно.