РИАМО - 11 ноя. У трех перекрестков дорог регионального значения в Можайском городском округе улучшили пропускную способность, всего в Подмосковье в 2019 году транспортную ситуацию улучшили на 26 перекрестках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Благодаря локальным мероприятиям по устройству дополнительных полос время проезда на трех перекрестках сократилось практически в два раза. Изменения стали заметны для 12 тысяч жителей Можайского округа», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В частности, в Можайске на пересечениях улиц Коммунистическая и 1-ая Железнодорожная, на перекрестке улиц Мира и 20 Января, а также на пересечении дороги Тетерино – Мышкино – Поречье (поворот на Поречье) были установлены дополнительные полосы движения. Средняя интенсивность движения на участках стала 1,5 – 2 тысячи автомобилей в сутки.

На 26 перекрестках в 12 муниципалитетах улучшили транспортную ситуацию в 2019 году. Все перекрестки, включенные в программу, были выбраны по результатам обследований и предложений жителей региона.

Проект «Быстрые решения» реализуется на дорогах Подмосковья с 2018 года. В прошлом году мероприятия провели на 80 перекрестках: дополнительные полосы движения были организованы на 42 участках, на 12 участках устроили дополнительные обгонные полосы, и на 26 дорогах появились удобные повороты.