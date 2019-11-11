РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. В поселке Быково Подольска около 100 человек посмотрели спектакль по комедии Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец», сообщил «РИАМО в Подольске» режиссер спектакля Владимир Абарбанель.

В Сельском доме культуры «Быково» в Подольске благотворительная театральная студия «Клуб любителей театра» 10 ноября показала комедийный спектакль Жана-Батиста Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец».

«Наши гастроли по Сельским домам культуры начались 29 сентября в СДК «Романцево», где мы также показали спектакль по произведению Мольера. Данную постановку мы показали и 10 ноября в СДК «Быково». Всего спектакль посмотрели около 100 человек – так много зрителей в СДК еще никогда не было. Комедия прошла с успехом, зрители много смеялись и аплодировали», – сказал Абарбанель.

Он подчеркнул, что такому успеху помогли, кроме выросшего мастерства актеров-любителей, прекрасные технические специалисты Дома культуры и суперсовременное техническое оснащение сцены, которым они мастерски управляли.