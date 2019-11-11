РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 ноя. Спортсмен из подмосковного Красногорска Никита Пехов завоевал золото первенства мира по грэпплингу, сообщается на официальной странице федерации спортивных единоборств горокруга в соцсети «ВКонтакте».

10 ноября в столице Азербайджана – городе Баку – прошло молодежное первенство мира по спортивной борьбе грэпплинг.

«В составе сборной команды России честь нашего округа отстаивал борец Федерации спортивных единоборств Красногорска Пехов Никита. Одержав досрочные победы (меньше чем за минуту) в трех встречах, Никита завоевал свое первое золото первенства мира!» – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что юношу подготовил к соревнованиям тренер Сергей Глушок.