РИАМО - 11 ноя. Серьезные изменения произошли в русском языке за последние 30 лет, 3,5 тысячи иностранных слов вошли в русский язык и даже вытеснили некоторые слова, сообщила в понедельник ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, депутат Московской городской думы Маргарита Русецкая.
В понедельник в Мосгордуме прошло заседание комиссии по культуре и массовым коммуникациям. На нем обсуждали соблюдение законодательства о государственном языке Российской Федерации в столице. В частности, рассматривали вопросы о чрезмерном использовании аббревиатур и об избыточном заимствовании иностранных слов, в том числе в официальной государственной документации.
«За последние 30 лет в языке произошли серьезные изменения. <...> Эталона русского языка сегодня не существует. <...> Мы знаем, что изменения в языке за последнее десятилетие коснулись и фонетики, и грамматики, и стилистики безусловно. Наверное, и лексический компонент максимально подвержен этим изменениям», — сказала Русецкая.
Она добавила, что 3,5 тысячи иностранных слов за последнее время вошли в русский язык и вытеснили некоторые слова, либо в русском языке не нашелся подходящий эквивалент.
По словам Русецкой, если с конца 50-ых годов в России регулярно выходили академические грамматики, свод всех правил русского языка, то в последние 40 лет такие грамматики отсутствуют.
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Можно строить дома по берегам рек, но при(том) условии, что(бы) вода оставалась чистой.
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(В)след за баржей тянулись широкие баркасы, (до)верху нагруженные арбузами.
Из(за) болезни я не был в школе месяц и (в)следствии этого очень отстал.
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Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении: Во времена Пушкина картинная галерея Эрмитажа (1) помещавшаяся на средних этажах (2) двух примыкавших к Зимнему дворцу (3) зданий (4) занимала около 40 залов.
Какое из слов нужно поставить вместо пропуска в предложении?
… индивидуальность ученого проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи.
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении:
Бессмертная греческая традиция (1) главная особенность (2) которой (3) неразрывно связана с углубленным интересом к человеку (4) была воспринята древнерусскими мастерами.
Вам не страшен ЕГЭ по русскому языку. Видимо, вы совсем недавно штудировали учебники, или у вас природная грамотность. В любом случае, не забудьте сказать спасибо своей школьной учительнице по русскому.
Вы смогли бы набрать необходимый минимум для того, чтобы получить аттестат. Но репетитор бы вам точно не помешал. Правда, времени на подготовку почти совсем не осталось. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Либо вы напрочь забыли все, что изучали в школе, либо переволновались. Если бы вам предстояла сдача ЕГЭ по русскому языку, вы бы его провалили. В любом случае, чтобы избежать досадных ошибок в рабочей переписке и соцсетях, вам стоит повторить правила.
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