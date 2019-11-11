РИАМО - 11 ноя. Серьезные изменения произошли в русском языке за последние 30 лет, 3,5 тысячи иностранных слов вошли в русский язык и даже вытеснили некоторые слова, сообщила в понедельник ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, депутат Московской городской думы Маргарита Русецкая.

В понедельник в Мосгордуме прошло заседание комиссии по культуре и массовым коммуникациям. На нем обсуждали соблюдение законодательства о государственном языке Российской Федерации в столице. В частности, рассматривали вопросы о чрезмерном использовании аббревиатур и об избыточном заимствовании иностранных слов, в том числе в официальной государственной документации.

«За последние 30 лет в языке произошли серьезные изменения. <...> Эталона русского языка сегодня не существует. <...> Мы знаем, что изменения в языке за последнее десятилетие коснулись и фонетики, и грамматики, и стилистики безусловно. Наверное, и лексический компонент максимально подвержен этим изменениям», — сказала Русецкая.

Она добавила, что 3,5 тысячи иностранных слов за последнее время вошли в русский язык и вытеснили некоторые слова, либо в русском языке не нашелся подходящий эквивалент.

По словам Русецкой, если с конца 50-ых годов в России регулярно выходили академические грамматики, свод всех правил русского языка, то в последние 40 лет такие грамматики отсутствуют.