РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 ноя. Спасатели из Королева в составе поисково-спасательного отряда №10 Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли москвичу выбраться из парка «Лосиный остров», сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского ТУ «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

Десятого ноября спасатели поисково-спасательного отряда №10 Мытищинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» и работники 201-й пожарно-спасательной части Балашихинского теруправления совместно с добровольцами из поискового отряда «Лиза Алерт» приняли участие в спасательной операции по поиску заблудившегося человека в национальном парке «Лосиный остров».

«Вечером на пункт связи ПСО-10 Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило сообщение, что в лесном массиве национального парка «Лосиный остров» человек попал в заболоченное место и не может самостоятельно выбраться. Спасателям удалось созвониться с пострадавшим, которым оказался 21-летний житель Москвы, и выяснить, что он провалился по пояс в воду, а затем сумел выбраться на одну из кочек», – сказала Кузнецова.

У молодого человека в телефоне был интернет, он сориентировался по картам и передал спасателям свои координаты. Спасатели сообщили их диспетчеру, который передал их остальным участникам. Было принято решение создать группировку в ближайшей доступной точке – на окраине города Королева.

Посовещавшись, работники «Мособлпожспаса» решили, что к пострадавшему выдвинутся спасатели из отряда «Лиза Алерт», которые имели опыт и специальное снаряжение для передвижения по болоту, а остальные спасатели создадут дублирующие группы. Добравшись до путешественника, добровольцы «Лиза Алерт» определили место его нахождения как сильно заболоченное и приняли решение поменять намеченное раньше место выхода.

«Во время того, как два человека из «Лиза Алерт» отправились в лес пешком на поиски пострадавшего, через нас происходила координация поисковой операции. С помощью квадрокоптера координировали поиски, корректируя направление поисковых групп», – сказал спасатель, старший смены ПСО-10 Виталий Павлов.

Около полуночи, встретив добровольцев с пострадавшим, спасатели довели его до автомобиля и вывезли к месту сбора. Мужчина промок и сильно замерз. Его осмотрел спасатель-медик ПСО-10 Алексей Аверин, но от медицинской помощи пострадавший отказался.